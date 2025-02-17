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Подростки заблудились в горах Алматинской области (видео)

Четверо подростков при спуске с гор в Алматинской области заблудились и не смогли самостоятельно найти путь обратно. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

«Сегодня в горах Заилийского Алатау Алматинской области, при спуске с пика Букреева на перевале “Лесной”, четыре подростка в возрасте 15−16 лет сбились с пути и обратились к спасателям. Незамедлительно был организован выезд оперативной группы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3010 метров над уровнем моря, обнаружили заблудившихся подростков и оказали необходимую помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подростков спустили с гор и передали родителям в присутствии сотрудников полиции. В медицинской помощи никто не нуждался. Правила безопасности в горах Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах.

Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку; не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

«Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город», — подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372−15−60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).