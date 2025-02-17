Подростки заблудились в горах Алматинской области (видео)

«Сегодня в горах Заилийского Алатау Алматинской области, при спуске с пика Букреева на перевале “Лесной”, четыре подростка в возрасте 15−16 лет сбились с пути и обратились к спасателям. Незамедлительно был организован выезд оперативной группы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3010 метров над уровнем моря, обнаружили заблудившихся подростков и оказали необходимую помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.