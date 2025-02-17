В окрестностях Красноярска «вор-сладкоежка» украл торты у «Сладкого желания»

Местный житель проходил по улице Машиностроителей и заприметил грузовик «Сладкого желания». Работник кондитерской в это время заносил товары в магазин. Прохожий подстерег момент, когда за машиной никто не будет наблюдать, вытащил из грузовика несколько тортиков и пирожных и скрылся.