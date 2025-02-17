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В окрестностях Красноярска «вор-сладкоежка» украл торты у «Сладкого желания»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инцидент произошел накануне в Дивногорске.

Источник: НИА Красноярск

Местный житель проходил по улице Машиностроителей и заприметил грузовик «Сладкого желания». Работник кондитерской в это время заносил товары в магазин. Прохожий подстерег момент, когда за машиной никто не будет наблюдать, вытащил из грузовика несколько тортиков и пирожных и скрылся.

Через некоторое время грузчик обратился в полицию. «Вора-сладкоежку» нашли. Как выяснилось, он украл тортики стоимостью 5 тысяч рублей и продал их прохожим.

В отношении 40-летнего дивногорца возбудили уголовное дело, рассказывают в МВД по Красноярскому краю.