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Мухоморами отравились еще двое красноярцев

С начала 2025 года в Красноярске и пригороде зарегистрировано уже два случая отравления мухоморами, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала 2025 года в Красноярске и пригороде зарегистрировано уже два случая отравления мухоморами, сообщили в Роспотребнадзоре.

Первой пострадавшей стала 35-летняя женщина — в январе она с помощью ядовитых грибов пыталась «вылечить» дисбактериоз, а в итоге попала в токсикологическое отделении БСМП, где провела почти трое суток.

Второй случай отравления произошел накануне с 20-летним красноярцем, который употребил мухомор с целью одурманивания.

При этом заболевшие скрывают информацию о том, где приобрели мухоморы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что употребление мухоморов крайне опасно для здоровья и может привести к летальному исходу«: “Если вы столкнулись с продажей ядовитых грибов и БАДов, в составе которых присутствуют мухоморы, обязательно сообщите нам. Размещение в интернете информации о продаже пищевой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, носит противоправный характер и нарушает права неопределенного круга лиц. Управление активно борется с этим, подавая иски в суд, и уже сложилась положительная судебная практика”.

Напомним, за 2024 год в Красноярске произошло пять случаев отравления мухоморами. Прочитать о пагубном влиянии микродозинга этих грибов можно здесь.