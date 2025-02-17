Мухоморами отравились еще двое красноярцев

С начала 2025 года в Красноярске и пригороде зарегистрировано уже два случая отравления мухоморами, сообщили в Роспотребнадзоре.
Первой пострадавшей стала 35-летняя женщина — в январе она с помощью ядовитых грибов пыталась «вылечить» дисбактериоз, а в итоге попала в токсикологическое отделении БСМП, где провела почти трое суток.
Второй случай отравления произошел накануне с 20-летним красноярцем, который употребил мухомор с целью одурманивания.
При этом заболевшие скрывают информацию о том, где приобрели мухоморы.
В Роспотребнадзоре напомнили, что употребление мухоморов крайне опасно для здоровья и может привести к летальному исходу«: “Если вы столкнулись с продажей ядовитых грибов и БАДов, в составе которых присутствуют мухоморы, обязательно сообщите нам. Размещение в интернете информации о продаже пищевой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, носит противоправный характер и нарушает права неопределенного круга лиц. Управление активно борется с этим, подавая иски в суд, и уже сложилась положительная судебная практика”.
Напомним, за 2024 год в Красноярске произошло пять случаев отравления мухоморами. Прочитать о пагубном влиянии микродозинга этих грибов можно здесь.