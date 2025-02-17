Мухоморами отравились еще двое красноярцев

В Роспотребнадзоре напомнили, что употребление мухоморов крайне опасно для здоровья и может привести к летальному исходу«: “Если вы столкнулись с продажей ядовитых грибов и БАДов, в составе которых присутствуют мухоморы, обязательно сообщите нам. Размещение в интернете информации о продаже пищевой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, носит противоправный характер и нарушает права неопределенного круга лиц. Управление активно борется с этим, подавая иски в суд, и уже сложилась положительная судебная практика”.