23-летнего иркутянина ищут волонтеры и полиция

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, с заявлением о пропаже молодого человека обратилась его сестра. По словам девушки, последний раз Рукавишникова видели 10 февраля возле дома 83а на улице Пржевальского.
После этого о местонахождении парня ничего неизвестно.
Приметы:
на вид 20−25 лет, рост около 190 см, волосы темно-русые; был одет в черную шапку, куртку, серый свитер, джинсы и берцы черного цвета, на шее — темно-зеленый шарф.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Павла Рукавишникова, просят позвонить по телефонам: