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23-летнего иркутянина ищут волонтеры и полиция

В Иркутске полицейские и волонтеры разыскивают 23-летнего Павла Рукавишникова, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, с заявлением о пропаже молодого человека обратилась его сестра. По словам девушки, последний раз Рукавишникова видели 10 февраля возле дома 83а на улице Пржевальского.

После этого о местонахождении парня ничего неизвестно.

Приметы:

на вид 20−25 лет, рост около 190 см, волосы темно-русые; был одет в черную шапку, куртку, серый свитер, джинсы и берцы черного цвета, на шее — темно-зеленый шарф.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Павла Рукавишникова, просят позвонить по телефонам:

8 (950) 132−48−88,02 (102 — с любого оператора сотовой связи), 8 (914)-007−02−73 (волонтеры).