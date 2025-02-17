Бастрыкин поручил провести проверку из-за избиения школьницей подростка в Приангарье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении 16-летнего ученика коррекционной школы села Нижняя Иреть Черемховского района. Инцидент произошел в феврале 2025 года. Школьница била мальчика, а также принуждала его совершать действия, унижающие человеческое достоинство. Свои действия она фиксировала на камеру мобильного телефона, пишет ИА IrkutskMedia.