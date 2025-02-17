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Бастрыкин поручил провести проверку из-за избиения школьницей подростка в Приангарье

Инцидент произошел в селе Нижняя Иреть.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении 16-летнего ученика коррекционной школы села Нижняя Иреть Черемховского района. Инцидент произошел в феврале 2025 года. Школьница била мальчика, а также принуждала его совершать действия, унижающие человеческое достоинство. Свои действия она фиксировала на камеру мобильного телефона, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СКР, также руководителю СУ СК России по Приангарью поручено представить доклад об установленных обстоятельствах случившегося. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.