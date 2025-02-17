15-летний иркутянин на заказ минировал школы по всей стране

Как уточнили красноярские полицейские, вычислить злоумышленника им помогли коллеги из Приангарья. Как оказалось, сообщения о минировании образовательных учреждений рассылал один человек — 15-летний иркутский подросток. В ходе расследования выяснилось, что терроризировал он школы в разных городах.