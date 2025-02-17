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15-летний иркутянин на заказ минировал школы по всей стране

В конце прошлой недели полиция Красноярского края сообщила об установлении личности телефонного террориста, рассылавшего ложные сообщения «об угрозе безопасности в нескольких регионах России», передает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили красноярские полицейские, вычислить злоумышленника им помогли коллеги из Приангарья. Как оказалось, сообщения о минировании образовательных учреждений рассылал один человек — 15-летний иркутский подросток. В ходе расследования выяснилось, что терроризировал он школы в разных городах.

«Оперативниками установлено, что в специально созданном телеграм-канале злоумышленник за денежное вознаграждение принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и органов государственной власти. Там же молодой человек публиковал отчеты о своих действиях», — рассказывают правоохранители.

На сегодняшний день установлено, что подросток был «автором» как минимум 15 «минирований». И это только за 2024 год.

Теперь «креативный» парень — фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. И у него есть реальный шанс лишиться свободы лет на пять.

К слову, напомним, двое подростков были задержаны в Ангарске за попытку поджога военной техники.