15-летний иркутянин на заказ минировал школы по всей стране

Как уточнили красноярские полицейские, вычислить злоумышленника им помогли коллеги из Приангарья. Как оказалось, сообщения о минировании образовательных учреждений рассылал один человек — 15-летний иркутский подросток. В ходе расследования выяснилось, что терроризировал он школы в разных городах.
«Оперативниками установлено, что в специально созданном телеграм-канале злоумышленник за денежное вознаграждение принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и органов государственной власти. Там же молодой человек публиковал отчеты о своих действиях», — рассказывают правоохранители.
На сегодняшний день установлено, что подросток был «автором» как минимум 15 «минирований». И это только за 2024 год.
Теперь «креативный» парень — фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. И у него есть реальный шанс лишиться свободы лет на пять.
К слову, напомним, двое подростков были задержаны в Ангарске за попытку поджога военной техники.