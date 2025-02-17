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В Нью-Дели произошло землетрясение

Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет.

Источник: Аргументы и факты

В центре Нью-Дели была зафиксирована серия подземных толчков, о чем сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации Национального сейсмологического центра Индии, землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 5:36 по местному времени (3:06 по московскому времени). Эпицентр толчков находился на глубине около 5 километров под землей.

На данный момент нет данных о возможных жертвах или разрушениях в результате землетрясения.

Ранее в западной иранской провинции Хузестан произошло два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 5,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясений находился недалеко от города Хосейние.