Бастрыкин затребовал доклад по делу о школьницах, избивших дворника в Перми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении группой школьниц дворника в Перми, сообщает Информационный центр СК России.
Речь идёт о подростках, которые напали на сверстницу и жестоко избили её в душевой общежития. Помимо этого, ту же группу школьниц подозревают в избиении дворника в подвале одного из многоквартирных домов. Инциденты произошли в январе и феврале 2025 года. О них стало известно на прошлой неделе, когда в Сеть просочилось видео избиения девочки в душевой.
Александр Бастрыкин уже поручал представить ему доклад по первому случаю — избиению несовершеннолетней в душевой. Сейчас он затребовал доложить ему о расследовании второго инцидента — избиения школьницами дворника.
«В СУ СК России по Пермскому краю по факту избиения дворника возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с уголовным делом по факту избиения школьницы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в информационном центре СК.