Бастрыкин затребовал доклад по делу о школьницах, избивших дворника в Перми

Речь идёт о подростках, которые напали на сверстницу и жестоко избили её в душевой общежития. Помимо этого, ту же группу школьниц подозревают в избиении дворника в подвале одного из многоквартирных домов. Инциденты произошли в январе и феврале 2025 года. О них стало известно на прошлой неделе, когда в Сеть просочилось видео избиения девочки в душевой.