Омский Следком отреагировал на информацию о детях без еды и одежды

«Когда уже опека начнет работать? Чего ждем?! В деревне Юрьево Кормиловского района живет неблагополучная семья. Опека не реагирует. Не знаем, куда обращаться уже. На видео — дети одни, голые, в ужасных условиях, а в доме нет никого», — говорится в публикации.
К посту приложено видео, как в доме с пустым холодильником ходят двое детей с виду 5 лет, еще один грудничок лежит в кроватке. Все дети без одежды, также на кадрах показан пустой холодильник.
На ситуацию отреагировали в администрации Кормиловского района.
«Для принятия мер и выяснения всех обстоятельств потребуется некоторое время. О результатах проинформируем не позднее 18 февраля», — сообщили представители местных властей.
По информации «СуперОмска», СК России по Омской области проводит проверку данной информации.