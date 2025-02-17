Омский Следком отреагировал на информацию о детях без еды и одежды

«Когда уже опека начнет работать? Чего ждем?! В деревне Юрьево Кормиловского района живет неблагополучная семья. Опека не реагирует. Не знаем, куда обращаться уже. На видео — дети одни, голые, в ужасных условиях, а в доме нет никого», — говорится в публикации.