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Омский Следком отреагировал на информацию о детях без еды и одежды

В паблике ЧП Омск соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 17 февраля 2025 года, появилась информация о якобы оставленных без присмотра маленьких детях.

Источник: РИА "Новости"

«Когда уже опека начнет работать? Чего ждем?! В деревне Юрьево Кормиловского района живет неблагополучная семья. Опека не реагирует. Не знаем, куда обращаться уже. На видео — дети одни, голые, в ужасных условиях, а в доме нет никого», — говорится в публикации.

К посту приложено видео, как в доме с пустым холодильником ходят двое детей с виду 5 лет, еще один грудничок лежит в кроватке. Все дети без одежды, также на кадрах показан пустой холодильник.

На ситуацию отреагировали в администрации Кормиловского района.

«Для принятия мер и выяснения всех обстоятельств потребуется некоторое время. О результатах проинформируем не позднее 18 февраля», — сообщили представители местных властей.

По информации «СуперОмска», СК России по Омской области проводит проверку данной информации.

СК