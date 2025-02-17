Пожары в НСО из-за аномальной зимы ожидают в марте-апреле

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин отметил, что теплая зима несет не только риск увеличения численности насекомых-вредителей, но и повышенную вероятность начала пожароопасного сезона уже в начале апреля. Он подчеркнул необходимость быть готовыми к тушению возгораний на всей территории Новосибирской области уже в марте и поручил ежедневно информировать о готовности региона, а также провести воздушную тренировку лесопожарных служб и организовать учения. Проверка работы техники и оборудования запланирована на март.