Пожары в НСО из-за аномальной зимы ожидают в марте-апреле

Медицинские учреждения уже начали прививки от клещевого энцефалита, так как специалисты предупреждают о том, что опасные насекомые не будут долго спать.
Кроме того, в регионе активно готовятся к лесным пожарам. Подготовительные работы стартовали в середине февраля. В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области напомнили, что в 2024 году пожароопасный сезон открывался в конце апреля, однако в 2025 году ситуация более тревожная — в Центральном федеральном округе из-за недостатка снега пожароопасный период начнется уже в марте.
Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин отметил, что теплая зима несет не только риск увеличения численности насекомых-вредителей, но и повышенную вероятность начала пожароопасного сезона уже в начале апреля. Он подчеркнул необходимость быть готовыми к тушению возгораний на всей территории Новосибирской области уже в марте и поручил ежедневно информировать о готовности региона, а также провести воздушную тренировку лесопожарных служб и организовать учения. Проверка работы техники и оборудования запланирована на март.