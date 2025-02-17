В жёстком ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Прикамье пострадали люди

Люди пострадали в жёстком ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Пермском крае 16 февраля.
Сообщение о происшествии появилось вечером в телеграм-канале «ЧП Пермь». Уточнялось, что авария произошла на автодороге Кукуштан — Оса. В комментариях одна из жительниц Прикамья сообщила, что в автобусе находилась её подруга. Девушка утверждала, что виновником ДТП стал водитель автомобиля.
«У меня подруга в этом автобусе ехала. Машина сама в автобус врезалась», — написала она в комментариях.
«В курсе.ру» со ссылкой на полицию сообщает, что в результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир легкового автомобиля Lada Kalina.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.
На трассе Кукуштан-Оса водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом. Об этом сообщили в полиции Прикамья.