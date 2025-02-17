В жёстком ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Прикамье пострадали люди

Сообщение о происшествии появилось вечером в телеграм-канале «ЧП Пермь». Уточнялось, что авария произошла на автодороге Кукуштан — Оса. В комментариях одна из жительниц Прикамья сообщила, что в автобусе находилась её подруга. Девушка утверждала, что виновником ДТП стал водитель автомобиля.