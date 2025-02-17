Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жёстком ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Прикамье пострадали люди

Легковушка и общественный транспорт столкнулись вечером 16 февраля на дороге Кукуштан — Оса.

Источник: Аргументы и факты

Люди пострадали в жёстком ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Пермском крае 16 февраля.

Сообщение о происшествии появилось вечером в телеграм-канале «ЧП Пермь». Уточнялось, что авария произошла на автодороге Кукуштан — Оса. В комментариях одна из жительниц Прикамья сообщила, что в автобусе находилась её подруга. Девушка утверждала, что виновником ДТП стал водитель автомобиля.

«У меня подруга в этом автобусе ехала. Машина сама в автобус врезалась», — написала она в комментариях.

«В курсе.ру» со ссылкой на полицию сообщает, что в результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир легкового автомобиля Lada Kalina.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

На трассе Кукуштан-Оса водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом. Об этом сообщили в полиции Прикамья.