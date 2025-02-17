Новосибирец похитил сына у бывшей и везет его в Австралию

В Новосибирске мужчина украл сына у бывшей супруги и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД 17 февраля.
— Поступило заявление от 39-летней жительницы города Новосибирска. Со слов женщины, ее бывший муж забрал ребенка 2018 года рождения и увез его в неизвестном направлении. Сотрудниками полиции организована проверка, устанавливается местонахождение 40-летнего мужчины и несовершеннолетнего ребенка, — поделились в полиции.
По данным телеграм-канала Shot, мужчина подъехал к дому бывшей с тремя подельниками. Они выхватили ребенка из рук матери и затолкали в машину. Также сибиряк пытался выкрасть дочь, однако девочку удалось отбить.
Сама женщина утверждает, что у мужчины двойное гражданство — России и Австралии. Он якобы пытается вывезти мальчика за границу.
— Мать мальчика утверждает, что бывший муж абьюзил её и год не давал развод. Ему было разрешено видеться с детьми лишь два часа в неделю. До этого семья 10 лет прожила в Австралии. Карпов сейчас проживает там и прилетал в РФ только к детям, — поделились в телеграм-канале.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.