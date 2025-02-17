Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фото и видео с места столкновения судов на воздушной подушке в Самаре

При столкновении двух судов на воздушной подушке в Самаре никто не пострадал.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

На Волге в Самаре 16 февраля столкнулись два судна на воздушной подушке. На одном из них, которое принадлежит ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», находились 16 взрослых пассажиров и один ребенок. В обстоятельствах этого инцидента разбираются следователи и транспортная прокуратура.

— Пострадавших в результате инцидента нет, — прокомментировала пресс-служба минтранса Самарской области и уточнила, что всех пассажиров с пострадавшего судна отправили к месту назначения на «Нептуне-28».

Сейчас в происшествии разбираются следователи Центрального МСУТ СКР, а также сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры.