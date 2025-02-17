Появились фото и видео с места столкновения судов на воздушной подушке в Самаре

На Волге в Самаре 16 февраля столкнулись два судна на воздушной подушке. На одном из них, которое принадлежит ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», находились 16 взрослых пассажиров и один ребенок. В обстоятельствах этого инцидента разбираются следователи и транспортная прокуратура.