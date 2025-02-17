Самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, подал сигнал бедствия

Сообщается, что в утром 16 февраля в небе над Свердловской областью прибор на судне RRJ-95 просигнализировал о разгерметизации. Экипаж запросил снижение до эшелона 100 и объявил сигнал бедствия. Однако снизившись до высоты 3000 метров, отменил его. Командир судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Тюмени.