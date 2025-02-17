В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП и сам оказался в больнице

В Нижнем Тагиле автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожной аварии с участием водителя без прав, которая случилась вечером 16 февраля на улице Космонавтов.
По данным ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля Lada Priora выбрал скорость, несоответствующую конкретным дорожным условиям, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta под управлением 41-летнего мужчины.
Водитель Lada Priora получил серьезные травмы головы и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Автоинспекторы выяснили, что водитель Lada Priora уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. В отношении него возбуждено несколько административных дел по статьям.
«Освидетельствование водителя Lada Priora на предмет алкогольного или наркотического опьянения провести не представлялось возможным ввиду его госпитализации. Однако медицинские работники произвели забор крови для последующего анализа», — рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель Lada Granta серьезных травм не получил, его состояние опьянения не подтвердилось.