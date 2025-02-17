Банк России оштрафовали за незаконное хранение двух пистолетов Макарова

Центробанк не признал вину в правонарушении. Представители регулятора сообщили, что у организации есть разрешение на хранение оружия от Росгвардии, выданное в ноябре 2023 года. Они пояснили, что пистолеты хранились в банке не более двух часов: их сдавали инкассаторы Сбербанка для проведения процедуры сдачи-приема ценностей, после чего оружие вернули охранникам.