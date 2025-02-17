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На Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП с газелью

На месте аварии сейчас находятся сотрудники ГАИ и автомобиль скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Источник: Соцсети

В понедельник, 17 февраля, на Бердском шоссе произошло массовое столкновение «ГАЗели», седана Chevrolet Cruz и кроссовера SsangYong Korando. О случившемся сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

По информации очевидцев, на месте аварии сейчас находятся сотрудники ГАИ и автомобиль скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Некоторые новосибирцы отмечают, что на данном участке при движении в сторону шлюзов правому ряду приходится выезжать правыми колесами на обочину, а если резко затормозить — выкидывает налево.