На Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП с газелью

В понедельник, 17 февраля, на Бердском шоссе произошло массовое столкновение «ГАЗели», седана Chevrolet Cruz и кроссовера SsangYong Korando. О случившемся сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
По информации очевидцев, на месте аварии сейчас находятся сотрудники ГАИ и автомобиль скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
Некоторые новосибирцы отмечают, что на данном участке при движении в сторону шлюзов правому ряду приходится выезжать правыми колесами на обочину, а если резко затормозить — выкидывает налево.