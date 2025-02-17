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На Кубани виновнику ДТП с тремя погибшими грозит до семи лет

Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Динском районе.

Источник: соцсети

После жуткой аварии в Динском районе Кубани, в которой погибли три человека, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, авария произошла утром 15 февраля. Водитель тягача «Скания» с полуприцепом выехал на встречную полосу и влетел в красный «Фольксваген Пассат». После столкновения грузовик опрокинулся.

От полученных травм водитель и два пассажира иномарки погибли на месте.