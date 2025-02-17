На Кубани виновнику ДТП с тремя погибшими грозит до семи лет

После жуткой аварии в Динском районе Кубани, в которой погибли три человека, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.