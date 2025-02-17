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На Среднем Урале за сутки в 15 пожарах один человек погиб и еще один пострадал

В Свердловской области за сутки сотрудники МЧС ликвидировали 15 пожаров и реагировали на одно ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за сутки 16 февраля сотрудники МЧС ликвидировали 15 пожаров и отреагировали на одно дорожно-транспортное происшествие. В результате случившихся инцидентов есть погибший и пострадавшие.

— Ликвидировано 15 пожаров. Один человек пострадал, один человек погиб. Спасатели МЧС для ликвидации последствий ДТП выезжали один раз. В результате ДТП пострадал один человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

ЧП с погибшим случилось в поселке Сарга Шалинского МО. На улице Пушкина на площади 45 квадратных метров горел частный дом. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. На вызов прибыли восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники. Огонь удалось потушить за 47 минут. Причину возгорания еще предстоит установить.

МЧС