На Среднем Урале за сутки в 15 пожарах один человек погиб и еще один пострадал

ЧП с погибшим случилось в поселке Сарга Шалинского МО. На улице Пушкина на площади 45 квадратных метров горел частный дом. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. На вызов прибыли восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники. Огонь удалось потушить за 47 минут. Причину возгорания еще предстоит установить.