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На Камчатке матросы танкера пропали из лодки после отплытия

На Камчатке пропали без вести два матроса, прибывшие к селу Корф два дня назад для разгрузки горюче-смазочных материалов.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью мы получили информацию о пропаже двух матросов с танкера, который два дня назад подошёл к селу Корф для разгрузки ГСМ. Ориентировочно в 23:00 (14:00 мск) они убыли от берега в направлении танкера», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, лодку было видно с берега по огням, после чего стало заметно, что лодку сносит с курса.

«Для помощи был привлечён буксир, подойдя к лодке — следов пребывания матросов не обнаружено, лодка заведена (холостой ход), горели огни. Спасжилеты в лодке», — сообщил глава ведомства.

При этом уточняется, что по прибрежной линии начались поисковые мероприятия, которые через некоторое время связи с плохими метеоусловиям были приостановлены.

Ранее на Камчатке в посёлке Октябрьский был введён режим ЧС регионального характера из-за размытия штормом единственной дороги до населённого пункта.

МЧС