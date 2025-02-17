На Камчатке матросы танкера пропали из лодки после отплытия

«Ночью мы получили информацию о пропаже двух матросов с танкера, который два дня назад подошёл к селу Корф для разгрузки ГСМ. Ориентировочно в 23:00 (14:00 мск) они убыли от берега в направлении танкера», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.