На Камчатке матросы танкера пропали из лодки после отплытия

«Ночью мы получили информацию о пропаже двух матросов с танкера, который два дня назад подошёл к селу Корф для разгрузки ГСМ. Ориентировочно в 23:00 (14:00 мск) они убыли от берега в направлении танкера», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
По его словам, лодку было видно с берега по огням, после чего стало заметно, что лодку сносит с курса.
«Для помощи был привлечён буксир, подойдя к лодке — следов пребывания матросов не обнаружено, лодка заведена (холостой ход), горели огни. Спасжилеты в лодке», — сообщил глава ведомства.
При этом уточняется, что по прибрежной линии начались поисковые мероприятия, которые через некоторое время связи с плохими метеоусловиям были приостановлены.
Ранее на Камчатке в посёлке Октябрьский был введён режим ЧС регионального характера из-за размытия штормом единственной дороги до населённого пункта.