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«Замена счётчиков» — стала одной из главных ловушек мошенников в Хабаровске

Замену счётчиков превратили в финансовую ловушку.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске 58-летняя жительница Индустриального района обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенничества, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В конце декабря прошлого года женщина обнаружила уведомление о замене счетчиков. Связавшись по указанному номеру, она договорилась о встрече с мастером. В феврале ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Энергосбыта», и сообщил, что для участия в программе замены счетчиков необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставить код, который она вскоре получила.

Однако вскоре мошенники, представившись сотрудниками центрального банка, сообщили, что ее личные данные были взломаны, и для предотвращения уголовной ответственности ей нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счет. Женщина сняла сбережения и перевела 1 миллион 590 тысяч рублей.

«Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы», — сообщает Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.