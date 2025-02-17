«Замена счётчиков» — стала одной из главных ловушек мошенников в Хабаровске

В конце декабря прошлого года женщина обнаружила уведомление о замене счетчиков. Связавшись по указанному номеру, она договорилась о встрече с мастером. В феврале ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Энергосбыта», и сообщил, что для участия в программе замены счетчиков необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставить код, который она вскоре получила.