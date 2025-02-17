В Перми полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Управление МВД России по Перми ищет свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла 3 августа прошлого года около 02:00 на перекрестке ул. Революции и Комсомольского пр. В ДТП погиб водитель мопеда.
В ночное время водитель мопеда VENTO CV 48Q осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen JETTA. Водитель иномарки двигался по Комсомольскому пр. в направлении ул. Краснова на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался в медицинском учреждении.
Следователи следственной части СУ Управления МВД России по Перми просят откликнуться очевидцев происшествия и лиц, имеющих запись с видеорегистратора. Информацию можно сообщить по тел.: