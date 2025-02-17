В Перми полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

В ночное время водитель мопеда VENTO CV 48Q осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen JETTA. Водитель иномарки двигался по Комсомольскому пр. в направлении ул. Краснова на разрешающий сигнал светофора.