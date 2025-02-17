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В Перми полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Смертельная авария произошла летом прошлого года в ночное время.

Источник: Комсомольская правда

Управление МВД России по Перми ищет свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла 3 августа прошлого года около 02:00 на перекрестке ул. Революции и Комсомольского пр. В ДТП погиб водитель мопеда.

В ночное время водитель мопеда VENTO CV 48Q осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen JETTA. Водитель иномарки двигался по Комсомольскому пр. в направлении ул. Краснова на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Следователи следственной части СУ Управления МВД России по Перми просят откликнуться очевидцев происшествия и лиц, имеющих запись с видеорегистратора. Информацию можно сообщить по тел.: 8 (964) 194−14−48, 8 (342) 218−80−20 или по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 48.