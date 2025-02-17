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Проректор сказал, что позвонят из спецслужб. Жительница Иркутска поверила лже-руководителю и лишилась двух миллионов

Пенсионерка из Иркутска отдала аферистам почти два миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередной случай мошенничества произошел в Иркутске. В этот раз жертвой стала 62-летняя сибирячка. Уже по известной схеме «сообщение от начальника» ей написали в мессенджере о проверке в учебном заведении. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, аферисты основательно подготовились. Даже поставили фотографию проректора на аватарку аккаунта.

— Также от имени псевдо-руководителя было сказано, что с ней скоро свяжется представитель службы безопасности. Через несколько минут поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что с зарплатного счета женщины переводятся деньги якобы на зарубежные счета. Под давлением мошенника она в течение нескольких дней переводила свои сбережения, а также оформила кредит на 700 тысяч рублей, — поделились правоохранители.

Обманщики продолжали давить на пенсионерку и требовали, чтобы она не общалась и не советовалась с родственниками. Запугивали слежкой. Спустя несколько дней, дочери заметили странное поведение матери и приехали в гости. Тогда женщина поняла, что попалась на уловку мошенников.