Проректор сказал, что позвонят из спецслужб. Жительница Иркутска поверила лже-руководителю и лишилась двух миллионов

— Также от имени псевдо-руководителя было сказано, что с ней скоро свяжется представитель службы безопасности. Через несколько минут поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что с зарплатного счета женщины переводятся деньги якобы на зарубежные счета. Под давлением мошенника она в течение нескольких дней переводила свои сбережения, а также оформила кредит на 700 тысяч рублей, — поделились правоохранители.