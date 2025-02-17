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Пожилая пара спасена при пожаре в Хойниках

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая пара спасена при пожаре в Хойниках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Сообщение о ЧС в доме по ул. Первомайской поступило на номер 112 днем 16 февраля. Прибыв на место, спасатели заметили горение на балконе квартиры на первом этаже. «При проведении разведки на полу в коридоре спасатели нашли и вынесли на чистый воздух хозяйку квартиры, пенсионерку 1955 г.р. На кровати в жилой комнате работники МЧС обнаружили сожителя женщины 1952 г.р.», — рассказали в областном управлении МЧС.

Пенсионеров госпитализировали. При возгорании повреждено имущество и балконная рама, закопчены стены и потолок в квартире.

Специалисты устанавливают причину возгорания. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.

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