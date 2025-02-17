Пожилая пара спасена при пожаре в Хойниках

Сообщение о ЧС в доме по ул. Первомайской поступило на номер 112 днем 16 февраля. Прибыв на место, спасатели заметили горение на балконе квартиры на первом этаже. «При проведении разведки на полу в коридоре спасатели нашли и вынесли на чистый воздух хозяйку квартиры, пенсионерку 1955 г.р. На кровати в жилой комнате работники МЧС обнаружили сожителя женщины 1952 г.р.», — рассказали в областном управлении МЧС.