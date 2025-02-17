Суд лишил родственников Ходорковского права жить в квартире в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы лишил жену и детей бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иноагентом) права жить в квартире в Москве на основании иска нового собственника жилого помещения. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Исковые требования — удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими право пользования жилым помещением, расположенным по адресу, указанному в исковом заявлении», — сказано в документе. Там отмечено, что решение суда является основанием для снятия указанных ответчиков с регистрационного учета жилого помещения.
Как сказано в решении суда, с иском в суд обратилась новая собственница жилого помещения Ирина Левина, которая приобрела квартиру бизнесмена в сентябре 2024 года. Левина требовала признать семью Ходорковских утратившей право пользования квартирой в связи с тем, что она является ее собственницей. Представители ответчиков в суд явились и полностью признали исковые требования. Они подчеркнули, что родственники предпринимателя не могут выписаться из квартиры только потому, что проживают за пределами РФ.
Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. Сразу после этого он покинул Россию и живет за границей. 23 декабря 2015 года его вновь заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.