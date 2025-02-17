Суд лишил родственников Ходорковского права жить в квартире в Москве

Как сказано в решении суда, с иском в суд обратилась новая собственница жилого помещения Ирина Левина, которая приобрела квартиру бизнесмена в сентябре 2024 года. Левина требовала признать семью Ходорковских утратившей право пользования квартирой в связи с тем, что она является ее собственницей. Представители ответчиков в суд явились и полностью признали исковые требования. Они подчеркнули, что родственники предпринимателя не могут выписаться из квартиры только потому, что проживают за пределами РФ.