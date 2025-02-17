В Екатеринбурге стая безнадзорных собак напала на женщину

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после нападения стаи безнадзорных собак на женщину в лесопарке «Пышминские озерки». Животные набросились на женщину днем 10 февраля, они повалили ее на землю и укусили в различные части тела.
«Молодой матери помог мужчина, пробегавший мимо, который отогнал собак. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверено, соблюдение условий контракта на отлов безнадзорных животных со стороны подрядчика, своевременность выполнения заявок по отлову животных», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.