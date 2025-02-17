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В Находке загорелся многоквартирный жилой дом

Пожарные работают на месте происшествия.

Источник: Соцсети

В жилом доме на Озерном бульваре в Находке загорелись две квартиры. Пожарные прибыли на место происшествия, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Квартиры загорелись на втором и третьем этажах. Балконы полностью объяты пламенем, на улице заметен густой черный дым. О пострадавших не сообщается. На месте работают несколько сотрудников МЧС.

Специалисты ликвидируют возгорание и выясняют причину пожара.

Кадры с места происшествия есть в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала, что за минувшую неделю зафиксировали 66 пожаров, на 29 из них среагировали сотрудники МЧС. Так, на Весенней во Владивостоке загорелось авто. К моменту прибытия пожарных машина сгорела дотла.

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