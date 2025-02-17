В Находке загорелся многоквартирный жилой дом

В жилом доме на Озерном бульваре в Находке загорелись две квартиры. Пожарные прибыли на место происшествия, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Квартиры загорелись на втором и третьем этажах. Балконы полностью объяты пламенем, на улице заметен густой черный дым. О пострадавших не сообщается. На месте работают несколько сотрудников МЧС.
Специалисты ликвидируют возгорание и выясняют причину пожара.
Кадры с места происшествия есть в нашем Telegram.
Ранее «КП» писала, что за минувшую неделю зафиксировали 66 пожаров, на 29 из них среагировали сотрудники МЧС. Так, на Весенней во Владивостоке загорелось авто. К моменту прибытия пожарных машина сгорела дотла.