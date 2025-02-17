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Житель Хабаровского края отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

Мужчина планировал заработать на инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе местный житель стал жертвой телефонных мошенников и перевел им более 1,5 миллиона рублей. Аферист позвонил мужчине и предложил инвестировать для улучшения его финансового положения. Затем злоумышленники продолжили общение через мессенджер, представившись работниками инвестиционной компании. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Они рассказали, как установить два приложения для инвестирования, и давали советы по оформлению кредитов в банках, чтобы перевести деньги на свои счета. Поверив мошенникам, мужчина оформил кредиты в нескольких банках и перевел им 1,53 миллиона рублей.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для выявления мошенников, причастных к этому преступлению.