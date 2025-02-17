Житель Хабаровского края отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

Они рассказали, как установить два приложения для инвестирования, и давали советы по оформлению кредитов в банках, чтобы перевести деньги на свои счета. Поверив мошенникам, мужчина оформил кредиты в нескольких банках и перевел им 1,53 миллиона рублей.