В аварии с каршерингом в Казани погибла девочка-подросток

Авария случилась накануне вечером, около семи часов. Как сообщают представители Госавтоинспекции, 19-летний москвич, лишенный прав, не соблюдал скоростной режим и правила безопасности на дороге, что привело к столкновению с припаркованным «КАМАЗом». От удара автомобиль Chery отлетел и врезался в движущийся Hyundai.