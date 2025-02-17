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В аварии с каршерингом в Казани погибла девочка-подросток

ДТП на Аметьевской магистрали в Казани унесло жизнь 17-летней девушки, которая была пассажиркой каршерингового автомобиля Chery. Девушка скончалась на месте аварии. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Источник: ИА Татар-информ

Авария случилась накануне вечером, около семи часов. Как сообщают представители Госавтоинспекции, 19-летний москвич, лишенный прав, не соблюдал скоростной режим и правила безопасности на дороге, что привело к столкновению с припаркованным «КАМАЗом». От удара автомобиль Chery отлетел и врезался в движущийся Hyundai.

Кроме гибели 17-летней пассажирки, серьезно пострадал еще один человек — 16-летний юноша, который также находился в автомобиле Chery. Его доставили в больницу.

Важно отметить, что водитель каршеринга управлял машиной под чужим аккаунтом, принадлежащим его знакомому из Казани.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.