В аварии с каршерингом в Казани погибла девочка-подросток

Авария случилась накануне вечером, около семи часов. Как сообщают представители Госавтоинспекции, 19-летний москвич, лишенный прав, не соблюдал скоростной режим и правила безопасности на дороге, что привело к столкновению с припаркованным «КАМАЗом». От удара автомобиль Chery отлетел и врезался в движущийся Hyundai.
Кроме гибели 17-летней пассажирки, серьезно пострадал еще один человек — 16-летний юноша, который также находился в автомобиле Chery. Его доставили в больницу.
Важно отметить, что водитель каршеринга управлял машиной под чужим аккаунтом, принадлежащим его знакомому из Казани.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.