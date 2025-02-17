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В Приморье заразившиеся туберкулезом в школе подали 16 исков в суд

В Приморском Дальнегорске заразившиеся туберкулезом в школе № 17 подали в суд на возмещение вреда, 16 исков.

Источник: Reuters

Общая сумма предъявленных исков — 19 миллионов рублей, сообщает контент-партнер «РГ» ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру. В ведомстве отметили, что число претензий может увеличиться.

В декабре 2024 года стало известно, что у 12 детей, обучающихся в школе, подтвердился туберкулез. Заразила учеников работница столовой — ее принял на работу индивидуальный предприниматель без медицинской комиссии. У женщины оказались серьезные заболевания, в том числе туберкулез и гепатит.

Обвинения предъявлены как предпринимателю, оказывавшему услуги по организации питания, так и работнику пищеблоку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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