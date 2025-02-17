В Приморье заразившиеся туберкулезом в школе подали 16 исков в суд

Общая сумма предъявленных исков — 19 миллионов рублей, сообщает контент-партнер «РГ» ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру. В ведомстве отметили, что число претензий может увеличиться.
В декабре 2024 года стало известно, что у 12 детей, обучающихся в школе, подтвердился туберкулез. Заразила учеников работница столовой — ее принял на работу индивидуальный предприниматель без медицинской комиссии. У женщины оказались серьезные заболевания, в том числе туберкулез и гепатит.
Обвинения предъявлены как предпринимателю, оказывавшему услуги по организации питания, так и работнику пищеблоку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).