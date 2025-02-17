В Приморье заразившиеся туберкулезом в школе подали 16 исков в суд

В декабре 2024 года стало известно, что у 12 детей, обучающихся в школе, подтвердился туберкулез. Заразила учеников работница столовой — ее принял на работу индивидуальный предприниматель без медицинской комиссии. У женщины оказались серьезные заболевания, в том числе туберкулез и гепатит.