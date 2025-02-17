Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта

В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный — местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории.