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Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта

МВД проверит видео, на котором у аэропорта Владивостока якобы похитили таксиста.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Транспортная полиция проводит проверку видео, на котором у здания аэропорта Владивостока якобы похищают таксиста, сообщил РИА Новости представитель регионального управления на транспорте МВД по ДФО.

В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный — местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории.

«Проводится проверка видеозаписи. Каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало», — сказал собеседник.