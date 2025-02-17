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В Башкирии в ДТП с автобусом погибли супруги из Оренбурга

В Башкирии в ДТП с автобусом погибли супруги из Оренбурга.

Источник: ГАИ Башкортостана

В ДТП с автобусом Yutong погибли жители Оренбурга. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, в жуткой аварии на 217 км автодороги Уфа — Оренбург скончались 60-летний водитель Opel Astra и его 50-летняя пассажирка до приезда скорой медпомощи. Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа — Кумертау с 10 пассажирами в салоне, из их числа никто не пострадал.

Кроме того, по данным собственного источника информагентства, погибшие в аварии мужчина с женщиной только поженились и ехали в аэропорт, чтобы улететь в Турцию на медовый месяц.