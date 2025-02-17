В Башкирии в ДТП с автобусом погибли супруги из Оренбурга.

В ДТП с автобусом Yutong погибли жители Оренбурга. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, в жуткой аварии на 217 км автодороги Уфа — Оренбург скончались 60-летний водитель Opel Astra и его 50-летняя пассажирка до приезда скорой медпомощи. Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа — Кумертау с 10 пассажирами в салоне, из их числа никто не пострадал.