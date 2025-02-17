Житель Орши незаконно пытался вывезти 5,3 тонны лома цветных металлов в Россию. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что в Борисовском районе сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Минской области остановили автомобиль «ГАЗ». За рулем большегруза находился 30-летний житель Орши. В момент осмотра фуры сотрудники милиции нашли 5,3 тонны лома цветных металлов. Документов на груз водитель предоставить не смог.
Он рассказал, что с начала года скупал металл у жителей Минска, чтобы в последующем сдать в пункт приема металлолома в России. В МВД уточнили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома и отходов черных и цветных металлов. Водителю грозит крупный штраф, конфискация.
«Металл на сумму около 25 тысяч рублей изъят», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами.
Тем временем минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей.
Кроме того, МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».