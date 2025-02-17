Житель Орши незаконно пытался вывезти 5,3 тонны лома цветных металлов в Россию

Он рассказал, что с начала года скупал металл у жителей Минска, чтобы в последующем сдать в пункт приема металлолома в России. В МВД уточнили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома и отходов черных и цветных металлов. Водителю грозит крупный штраф, конфискация.