В Самаре администратор магазина забрала себе деньги из сейфа

В Самаре 37-летняя работница магазина похитила деньги из сейфа. Недостачу 10 тысяч рублей обнаружили во время проведения ревизии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Женщину несколько месяцев назад за хорошие показатели в работе повысили до администратора. После назначения на новую должность она получила полный доступ к выручке и решила воспользоваться этим», — рассказали в пресс-службе.
Когда коллеги сообщили администратору об обнаружении недостачи, она положила деньги обратно, а руководству сказала, что нашла деньги в кассовой книге. Женщину обвинили в присвоении денежных средств.
Сейчас уголовное дело расследовано и направлено в Промышленный районный суд.