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В Самаре администратор магазина забрала себе деньги из сейфа

В Самаре будут судить работницу магазина, которая после повышения до администратора присвоила деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 37-летняя работница магазина похитила деньги из сейфа. Недостачу 10 тысяч рублей обнаружили во время проведения ревизии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Женщину несколько месяцев назад за хорошие показатели в работе повысили до администратора. После назначения на новую должность она получила полный доступ к выручке и решила воспользоваться этим», — рассказали в пресс-службе.

Когда коллеги сообщили администратору об обнаружении недостачи, она положила деньги обратно, а руководству сказала, что нашла деньги в кассовой книге. Женщину обвинили в присвоении денежных средств.

Сейчас уголовное дело расследовано и направлено в Промышленный районный суд.