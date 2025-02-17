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Полицейских осудили за пытки в Алматы

Специализированным судом по уголовным делам Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении двух сотрудников полиции, применивших пытки, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Уголовное дело расследовано спецпрокурором города Алматы. Доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки в целях получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества.

В результате противоправных действий полицейских потерпевшему причинены физические страдания.

Учитывая процессуальное соглашение о признании вины, приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно и установлен пробационный контроль. Осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе. Приговор вступил в законную силу.

По представлению прокуратуры за отсутствие контроля за деятельностью подчиненных и не надлежащее выполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 10 сотрудников полиции, в том числе 5 руководителей структурных подразделений.