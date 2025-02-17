Полицейских осудили за пытки в Алматы

Уголовное дело расследовано спецпрокурором города Алматы. Доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки в целях получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества.