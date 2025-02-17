Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От штрафов не скрыться: россияне «попали» на сотни миллиардов

Стала известна сумма штрафов ГИБДД за год, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Общая сумма штрафов, назначенных в РФ за нарушения правил дорожного движения в 2024 году, превысила 176 млрд рублей.

Это следует из данных Госавтоинспекции. Число постановлений превысило 255 млн, львиная доля которых оформлена с помощью камер. Прирост числа штрафов замедлился из-за проведенной осенью инвентаризации систем фотовидеофиксации, в ходе которой часть комплексов в регионах отключили.

Кроме того, были уточнены правила их установки. При этом количество штрафов впервые может сократиться из-за повышенных с нового года санкций.

Как отмечает «Коммерсант», точных открытых данных о том, сколько сейчас камер, нет. По данным на 1 сентября 2024 года, их было около 30 тысяч штук по всей стране. Также отметим, что в список лидеров по количеству штрафов дальневосточные регионы не входят — возглавляют рейтинг Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.

штрафы