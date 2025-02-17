От штрафов не скрыться: россияне «попали» на сотни миллиардов

Общая сумма штрафов, назначенных в РФ за нарушения правил дорожного движения в 2024 году, превысила 176 млрд рублей.
Это следует из данных Госавтоинспекции. Число постановлений превысило 255 млн, львиная доля которых оформлена с помощью камер. Прирост числа штрафов замедлился из-за проведенной осенью инвентаризации систем фотовидеофиксации, в ходе которой часть комплексов в регионах отключили.
Кроме того, были уточнены правила их установки. При этом количество штрафов впервые может сократиться из-за повышенных с нового года санкций.
Как отмечает «Коммерсант», точных открытых данных о том, сколько сейчас камер, нет. По данным на 1 сентября 2024 года, их было около 30 тысяч штук по всей стране. Также отметим, что в список лидеров по количеству штрафов дальневосточные регионы не входят — возглавляют рейтинг Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.