От штрафов не скрыться: россияне «попали» на сотни миллиардов

Как отмечает «Коммерсант», точных открытых данных о том, сколько сейчас камер, нет. По данным на 1 сентября 2024 года, их было около 30 тысяч штук по всей стране. Также отметим, что в список лидеров по количеству штрафов дальневосточные регионы не входят — возглавляют рейтинг Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.