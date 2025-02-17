Защита экс-главы свердловского Минтранса обжаловала приговор Старкову

На приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову поступила еще одна апелляция. Напомним, что экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава свердловского Минтранса лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей.