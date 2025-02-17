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Защита экс-главы свердловского Минтранса обжаловала приговор Старкову

На приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову поступила еще одна апелляция. Напомним, что экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава свердловского Минтранса лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей.

По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.

3 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Старкова к 6,5 годам «строгача» и штрафу в 40 млн рублей. Также он был лишен награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

На прошлой неделе прокуратура обжаловала приговор Василию Старкову — в надзорном ведомстве посчитали его слишком мягким. А теперь апелляцию подал адвокат бывшего министра. Как сообщается в электронной картотеке Кировского райсуда, жалоба защиты на приговор поступила в минувшую пятницу, 14 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.

Сам Старков собирался отправиться на СВО сразу после вынесения приговора.