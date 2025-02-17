Защита экс-главы свердловского Минтранса обжаловала приговор Старкову

По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.
3 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Старкова к 6,5 годам «строгача» и штрафу в 40 млн рублей. Также он был лишен награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.
На прошлой неделе прокуратура обжаловала приговор Василию Старкову — в надзорном ведомстве посчитали его слишком мягким. А теперь апелляцию подал адвокат бывшего министра. Как сообщается в электронной картотеке Кировского райсуда, жалоба защиты на приговор поступила в минувшую пятницу, 14 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.
Сам Старков собирался отправиться на СВО сразу после вынесения приговора.