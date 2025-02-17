В Воронеже катание с горки закончилось травмой для подростка

Подросток получил травмы во время катания с горки в парке «Алые паруса», когда напоролся на арматуру. У него порвалась куртка и поврежден телефон. Об этом он сообщил в социальных сетях в воскресенье, 16 февраля.
Школьник отметил, что инцидент мог привести к более серьезным последствиям. Он предостерег других от неосторожности во время зимних развлечений в «Алых парусах».
Два года назад похожий случай произошел с другим подростком в Центральном парке Воронежа. Тогда мальчик на ватрушке врезался в дерево и получил ушибы, но обошлось без серьезных травм.
Нпомним, что кататься с горки лучше в специально созданных для этого местах.