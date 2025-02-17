В Ростовской области задержали замгубернатора

Это не первое задержание высокопоставленных чиновников в Ростовской области за последние месяцы. В ноябре 2024 года при получении взятки был задержан министр транспорта Виталий Кушнарев. Позднее у него при обыске нашли оружие, было возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывший министр находится под арестом.