В Ростовской области задержали замгубернатора

Рачаловский с 2009 года занимает пост первого заместителя главы администрации Аксайского района. В 2014 году был назначен на должность главы регионального Минсельхоза.
Это не первое задержание высокопоставленных чиновников в Ростовской области за последние месяцы. В ноябре 2024 года при получении взятки был задержан министр транспорта Виталий Кушнарев. Позднее у него при обыске нашли оружие, было возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывший министр находится под арестом.
В феврале 2025-го была задержана замгубернатора Ростовской области—министр финансов Лилия Федотова. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, она организовала получение кредита в банке при наличии в бюджете региона свободных средств. В суде чиновница вину не признала.