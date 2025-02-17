Два человека погибли на пожарах в Беларуси за минувшие сутки

Так, огонь унес жизнь молодого мужчины при пожаре, который произошел в поселке Глуша Бобруйского района. Сообщение о том, что в указанном населенном пункте по пер. Лермонтова горит жилой дом, поступило в местный РОЧС в 06:38. Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты обнаружили погибшим мужчину 1994 г.р. — сына хозяина жилья.