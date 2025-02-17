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Полтора миллиона рублей похитил житель Уфы с помощью чужих «симок»

Уфимец заработал на мошенничестве с чужими SIM-картами 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы предстанет перед судом за аферы с использованием личных данных других граждан. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, с ноября 2022 по октябрь 2023 года мужчина покупал SIM-карты и с помощью номеров телефонов получил доступ к чужим персональным данным. С их помощью он оформил в кредиты на более чем полтора миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Мошенничество». Материалы дела направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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