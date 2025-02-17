Полтора миллиона рублей похитил житель Уфы с помощью чужих «симок»

Согласно версии следствия, с ноября 2022 по октябрь 2023 года мужчина покупал SIM-карты и с помощью номеров телефонов получил доступ к чужим персональным данным. С их помощью он оформил в кредиты на более чем полтора миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.