Один человек пострадал при пожаре в Омском районе

Один человек пострадал при возгорании хозпостройки в селе Густафьево Омского района. Причины пожара выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар произошел около 12:00 в воскресенье, 16 февраля. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Время ликвидации открытого горения — 12:44.
В результате пожара пострадал один человек. Характер полученных пострадавшим травм не уточняется.
Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что женщин пострадала при пожаре в половине частного дома на улице 2-й Дачной в Омске.