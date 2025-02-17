В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды на 121 млн рублей

По данным следствия, Миронов вместе с сообщниками создал в Казани преступное сообщество, занимавшееся незаконной брокерской деятельностью. С февраля 2017 года по октябрь 2021 года под видом обучения финансовой грамотности и торговли на «Форексе» и криптобиржах они похитили более 121 млн руб. у 102 человек. Офисы компании располагались в Казани, Екатеринбурге и Чебоксарах.