В Уфе около многоэтажки обвалился грунт.

Около многоэтажки на улице Бехтерева в Уфе вновь обвалился грунт. Как сообщили «Башинформу» местные жители, такое здесь происходит не в первый раз. Граждане винят в частых обвалах ближайшие недостроенные дома и периодически возобновляемые строительные работы с привлечением тяжелой техники.