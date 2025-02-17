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В Уфе около многоэтажки обвалился грунт

В Уфе около многоэтажки обвалился грунт.

Источник: Башинформ

Около многоэтажки на улице Бехтерева в Уфе вновь обвалился грунт. Как сообщили «Башинформу» местные жители, такое здесь происходит не в первый раз. Граждане винят в частых обвалах ближайшие недостроенные дома и периодически возобновляемые строительные работы с привлечением тяжелой техники.

Как пояснили информагентству в пресс-службе «Уфаводоканала», на место выехали специалисты предприятия для выяснения обстоятельств случившегося. По предварительным данным, причиной обвала мог стать засор канализации.