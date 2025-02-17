Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб по делу ростовского замгубернатора оценивается в 156 млн рублей

Ущерб по делу ростовского замгубернатора Константина Рачаловского, которого задержали в понедельник утром, 17 февраля, оценивается почти в 156 млн рублей. Об этом 17 февраля сообщили в управлении ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Рачаловский К. Н., обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены», — указано в заявлении ведомства.

В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В этот же день стало известно о задержании Константина Рачаловского. Отмечалось, что на данный момент проводятся следственные действия. Также правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.