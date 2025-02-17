Ущерб по делу ростовского замгубернатора оценивается в 156 млн рублей

«Рачаловский К. Н., обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены», — указано в заявлении ведомства.
В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
В этот же день стало известно о задержании Константина Рачаловского. Отмечалось, что на данный момент проводятся следственные действия. Также правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.