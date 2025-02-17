Тольяттинец унес из пункта выдачи заказов чужую шубу и продал ее

Правоохранители по камерам вычислили подозреваемого и установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление 40-летний местный житель. Его доставили в участок и опросили. Тот признал вину и пояснил, что продал шубу прохожему, а деньги потратил на себя.