Тольяттинец унес из пункта выдачи заказов чужую шубу и продал ее

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Центральном районе Тольятти. В полицию обратилась сотрудница одного из ПВЗ и рассказала, что со стойки выдачи пропала коробка с женской шубой.
Правоохранители по камерам вычислили подозреваемого и установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление 40-летний местный житель. Его доставили в участок и опросили. Тот признал вину и пояснил, что продал шубу прохожему, а деньги потратил на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».