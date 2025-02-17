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В Воронеже спасатели вывели 25 человек из загоревшейся многоэтажки

Пожар произошел в одном из многоэтажных домов на улице Старых Большевиков. Прибывшие к месту ЧП спасатели эвакуировали 15 жильцов в масках спасаемого, 10 человек покинули свои квартиры самостоятельно. Никто из людей не пострадал.

О возгорании в Железнодорожном районе в экстренные службы сообщили около 6.04 в воскресенье, 16 февраля. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты. На месте работали 20 человек, задействовано было пять единиц специальной техники. Справиться с огнем удалось к 6.21.Как оказалось, огонь вспыхнул в 4-комнатной квартире, расположенной на втором этаже дома. На кухне. Что именно стало причиной возгорания — пока не уточняется.

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