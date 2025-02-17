Трое пострадавших в массовом ДТП на Комсомольском мосту остаются в больнице

Ранее «КП Омск» сообщала, что массовое ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло около 07:50 14 февраля на Комсомольском мосту. В результате аварии пострадали 11 человек. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было заведено уголовное дело.