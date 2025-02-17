Трое пострадавших в массовом ДТП на Комсомольском мосту остаются в больнице

Трое пострадавших в массовом ДТП на Комсомольском мосту, которое произошло утром 14 февраля, остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщили «КП Омск» в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
На данный момент все трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают получать необходимую помощь.
«Трое остаются под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное, получают всю необходимую помощь. Характер травм и конкретные медицинские манипуляции, входящие в медицинскую помощь мы не разглашаем», — рассказали в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, что массовое ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло около 07:50 14 февраля на Комсомольском мосту. В результате аварии пострадали 11 человек. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было заведено уголовное дело.