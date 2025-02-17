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Глава минсельхоза Ростовской области нанес ущерб на 155 млн рублей

В отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Предполагаемый ущерб от действий чиновника оценивается в 155,2 миллиона рублей.

Заместитель губернатора Ростовской области, как сообщает пресс-служба ФСБ, обладая информацией о реальном и тяжелом финансовом положении ряда сельскохозяйственных предприятий дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.

При этом, как считает следствие, министр осознавал незаконность выделения средств господдержки.

На основании полученных материалов, как сообщает ТАСС, региональным управлением ФСБ России и главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье 286 УК России — «Превышение должностных полномочий».

ФСБ