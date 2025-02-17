Глава минсельхоза Ростовской области нанес ущерб на 155 млн рублей

Заместитель губернатора Ростовской области, как сообщает пресс-служба ФСБ, обладая информацией о реальном и тяжелом финансовом положении ряда сельскохозяйственных предприятий дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.
При этом, как считает следствие, министр осознавал незаконность выделения средств господдержки.
На основании полученных материалов, как сообщает ТАСС, региональным управлением ФСБ России и главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье 286 УК России — «Превышение должностных полномочий».