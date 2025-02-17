На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело

Уточняется, что сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили и пресекли противоправную деятельность Рачаловского. По данным правоохранителей, он причастен к превышению должностных полномочий в ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно к незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.